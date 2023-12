TYLKO NA PUDELKU: Magdalena Ogórek została zapytana o wynagrodzenia w TVP. "Damy o pieniądzach NIE ROZMAWIAJĄ"

Magdalena Ogórek nie chciała rozmawiać o wynagrodzeniach. Wbiła szpilę Pajączkowskiej?

Ujawnienie zarobków dyrektorów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej odbiło się szerokim echem w mediach. Budzące kontrowersje ustalenia zostały skomentowane już m.in. przez Rafała Trzaskowskiego, Karolinę Pajączkowską czy Agnieszkę Gozdyrę. Co w kontekście medialnej afery z milionami w tle ma do powiedzenia Magdalena Ogórek? Redakcji Pudelka udało się skontaktować z dziennikarką, która jeszcze do niedawna była jedną z głównych "twarzy" TVP Info.