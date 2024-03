TYLKO NA PUDELKU: Marcin Hakiel o ochronie wizerunku dzieci: "SPRAWA NAKRĘCONA PRZEZ BYŁĄ" (WIDEO)

Xtvyubni 35 min. temu zgłoś do moderacji 133 27 Odpowiedz

Nie rozumiem czemu on pali głoopa nieustannie. Przecież jak kaska byla jurorka ycd i dzieci z nia do roboty poszly, to NIE WYLĄDOWAŁY NA WIZJI!!! a tu, jak rozumiem, chodzi o to, ze kaśka NIE GODZI SIĘ NA UPUBLICZNIANIU wizerunku dzieci. I słusznie zresztą! Będą pełnoletni to będą sami decydować o sobie, a teraz słusznie kaśka je chroni. Tyle jest teraz oszolomow. Wystarczy, ze znajac wyglad i imie dziewczynki, ktos do niej podejdzie, zagada, powie, ze jest znajomym matki, czy ojca i zaraz nieszczescie gotowe. Po co komu upublicznianie wizerunku nieletnich?!!! Po co ich pokazywac?!!! Ten hakiel naprawde ma nierowno pod sufitem, skoro nie ogarnia podstawowych kwestii.