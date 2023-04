Tylko na Pudelku: Marcin Prokop dwoi się i troi na rajskiej plaży. Dosłownie! Mamy zdjęcia!

Marcin Prokop to bez wątpienia jeden z bardziej lubianych dziennikarzy w Polsce, który ma w zwyczaju rozbawiać publiczność i skracać dystans. Poza wieloma obowiązkami i wcieleniami zawodowymi jest też aktywny na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 700 tys. followersów.

Od jakiegoś czasu obserwować mogliśmy tam kolejne posty, ukazujące prezentera w okolicznościach przyrody co najmniej… niepolskich. Przynajmniej nie o tej porze roku. Plaża, palmy, słońce, błękit nieba i fal. Drink z palemką, dmuchane gadżety do wody, rakiety do badmintona, krzyżówki… Aż się rozmarzyliśmy. Marcin Prokop w swoim stylu puszczał oczko do fanów, oznaczając lokalizację kilku tych zdjęć jako Kołobrzeg czy Zakopane.