TYLKO NA PUDELKU: Marcin Prokop staje w obronie Bartka Wasilewskiego: "Uzyskał DWA RAZY więcej głosów od widzów niż kolejny uczestnik"

Bartek Wasilewski już od pierwszego momentu, gdy pojawił się na castingu do 15. edycji " Mam Talent ! ", skradł serca jurorów. Agnieszka Chylińska nie wahała się ani chwili i wcisnęła złoty przycisk , który był dla młodego uczestnika przepustką do półfinału. Rapujący 14-latek szedł jak burza i ostatecznie w finale zgarnął główną nagrodę, czyli 300 tysięcy złotych.

Bardzo mnie to boli, gdy ktoś ubliża mi, nie znając mnie, albo wyzywa Bartka od różnych. Ja wiem, że to zazdrość, bo, niestety, Polak to w łyżce wody by Polaka utopił - mówiła.