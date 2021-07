TYLKO NA PUDELKU: Martyna Wojciechowska CELOWO nie komentuje rozstania? "Nie chce, aby prywatne sprawy przysłoniły WAŻNE WYDARZENIE"

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski jeszcze niedawno sprawiali wrażenie idealnie dobranej pary. Choć wydawało się, że połączyła ich wspólna pasja i spojrzenie na świat, to niestety radość fanów okazała się przedwczesna. W środę informowaliśmy bowiem o tym, że ich związek przeszedł już do historii.

Choć rozstanie Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego stało się faktem, to sami zainteresowani jeszcze nie skomentowali sprawy. Do tej pory podróżniczka podziękowała już fanom za wsparcie i opublikowała cytat, który prawdopodobnie nawiązywał do wspomnianej sytuacji, natomiast jej były ukochany nabrał wody w usta i nijak nie odniósł się do tych doniesień.