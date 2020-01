TYLKO NA PUDELKU: Menadżer członka "Pięknych i Młodych" pogrąża Narożną: "Miała ponad PÓŁ PROMILA alkoholu w wydychanym powietrzu. Córka PRZEBYWAŁA SAMA"

Choć od "sylwestrowej" bójki po koncercie discopolowego zespołu "Piękni i Młodzi" minęły już prawie 2 tygodnie, w głośnej sprawie co rusz pojawiają się nowe, skandaliczne fakty. W piątek światło dziennie ujrzało kolejne nagranie z feralnej nocy, na którym widać dokładny przebieg zdarzeń z hotelowej restauracji. Na filmiku widać, jak "sprowokowana" pytaniami o pozostawienie córki bez opieki Magdalena Narożna wyklina byłego męża, po czym rzuca się z rękami na jego partnerką, Joannę . Chwilę później wokalistka "Pięknych i Młodych" zostaje spryskana gazem pieprzowym. To samo spotyka partnera Magdy, Krzysztofa , który po szarpaninie z Dawidem zaczyna okładać pięściami Joannę.

"Co do awantury w Zakopanem - mój klient podjął odpowiednie kroki" - wyznał Pudelkowi menadżer. "Do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem trafiło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Mój klient ma zastrzeżenia do opieki Magdaleny Narożnej nad ich wspólną córką. W dniu, gdy powstał filmik, pani Narożna miała zajmować się córką, a była w stanie nietrzeźwości, co potwierdziło badanie alkomatem. **Podczas interwencji patrolu okazało się, że miała ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym czasie nieletnia córka państwa Narożnych przebywała sama w