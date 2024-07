TYLKO NA PUDELKU: Menadżerka Julii Wieniawy REAGUJE na oskarżenia Kayaxu: "Mamy dowody"

Jakiś czas temu głośno było o zakończeniu współpracy Julii Wieniawy i Kayaxu. Celebrytka opublikowała wówczas oświadczenie, w którym nie wdając się w szczegóły, poinformowała, że zdecydowała się na rozwiązanie umowy. Z czasem 25-latka zaczęła się jednak nieco otwierać i dawać do zrozumienia, że w wytwórni nie czuła się najlepiej. Ostatnio ubolewała też nad tym, że jej najnowszy singiel "Sobą tak" jest blokowany przez "wielką korporację". Pełnomocnik gwiazdki potwierdził, że miała ona na myśli Kayax.

Z kolei w miniony piątek Kayax opublikował oświadczenie, w którym ujawniono szczegóły zakończenia współpracy z Julią Wieniawą. Wytwórnia zarzuciła wokalistce, że nie wywiązuje się ze wciąż obowiązującej umowy i wytknęła jej mylne wyobrażenie o branży muzycznej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Kolejny artysta odszedł z Kayaxu. Mamy komentarz Arka Kłusowskiego!

Kayax gorzko o współpracy z Julią Wieniawą. Mamy komentarz menadżerki

Pudelek skontaktował się menagementem Julki. Marta Wieniawa-Narkiewicz udzieliła nam obszernego komentarza, z którego wynika, że współpraca piosenkarki i wytwórni od dawna nie przebiegała tak, jak powinna.

Jeśli tracisz do kogoś zaufanie i nie chcesz być w toksycznej relacji, to po prostu odejdź. Mamy dowody na istnienie ważnych powodów, na podstawie których umowa została rozwiązana. Przed rozwiązaniem umowy przez ponad dwa lata prowadziliśmy z Kayax dialog w celu naprawienia wygenerowanej przez Kayax sytuacji, związanej z wykonywaniem umowy przez Kayax. Proszę zwrócić uwagę na prosty fakt, w ciągu pięciu lat powstała tylko jedna płyta, koszty wydania płyty oraz teledysków były ponoszone przez Julię i zdaniem specjalistów z branży istnieją wątpliwości co do ich zasadności - ujawnia przedstawicielka artystki.

Menadżerka artystki przypomina, że Julia po odejściu z wytwórni Kayax bardzo szybko wydała nową muzykę.

Proszę zwrócić uwagę na kolejny prosty fakt, ta sama Artystka po oświadczeniu o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu dwóch miesięcy przygotowała materiał, który może zapełnić co najmniej kilka albumów - wskazuje, kontynuując:

Pierwszy singiel wypada świetnie na wszystkich streamingach, a co najważniejsze miał premierę we wszystkich stacjach radiowych, czego nie potrafiła zapewnić wytwórnia.

Mama piosenkarki przekazała nam również, że Kayax miał nakłaniać stacje radiowe do bojkotowania nowego singla Julki, ale finalnie i tak jej utwór został "wypuszczony w eter".

Na zmasowany atak, jaki został zainicjowany przez wytwórnie przeciwko Julii w ostatnich tygodniach w branży artystycznej, Julia była zmuszona do transparentnej reakcji, aby jej muzyka nie była bezpodstawnie blokowana. Proszę zwrócić uwagę na kolejny prosty fakt, że wielu nadawców i dystrybutorów muzyki otrzymało od Kayax pisma wręcz wzywające do nienadawania najnowszego utworu Julii "Sobą Tak", a mimo to po dokonaniu stosownej analizy prawnej muzyka jest nadawana - przyznaje mama Wieniawy.

Nie możemy pozwolić na naruszanie dóbr osobistych Julii oraz moich, także na bezpodstawne blokowanie działalności artystycznej Julii. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że z naszej strony podawane były rzetelne informacje mające na celu nieobrażenie jakiegokolwiek podmiotu, tylko zwrócenie uwagi publicznej na działania mające na celu zaszkodzić wizerunkowi Julii. Oświadczenie, które zostało wydane przez Kayax w sposób bardzo emocjonalny, w formie ataku na Julię i niestety także jej rodzinę, nie tylko potwierdza intencje Kayax (blokada działalności artystycznej), ale także wprowadza do sfery publicznej - przez Kayax - po raz kolejny nieprawdziwe informacje - wskazuje Marta Wieniawa-Narkiewicz i dodaje, że nie zamierza poddawać ocenie działań wytwórni, a jedynie zareagować na podawane przez nią nieprawidłowości.

W tym momencie nie będziemy komentować swoistego podawania nieprawdy przez Kayax, należy jedynie zdementować wszystkie nieprawdziwe informacje zawarte w tym oświadczeniu. Jeśli chodzi o stan faktyczny i prawny dotyczący sprawy przekazuję Państwu odpowiedzi udzielone już na zapytania prasowe w sprawie Kayax, które przewidywały potencjalne negatywne ruchy ze strony Kayax wymierzone nie tylko w Julię, ale całą branżę i niestety w praktyce te przewidywane ruchy zostały przez Kayax wykonane. Kayax w swoim oświadczeniu potwierdził tylko, niestety, intencje blokowania działalności artystycznej - czytamy w nadesłanym do Pudelka obszernym oświadczeniu.

Na koniec rodzicielka Julki przypomina o innych byłych podopiecznych Kayaxu.

Jest to niestety swoista lekcja dla wszystkich młodych Artystów, którzy czują miłość do muzyki, chcą spełniać swoje pasje, ale muszą bacznie obserwować działania innych i rzeczywistość - która może być niestety brutalna. Zwróćcie uwagę na innych Artystów, którzy rozstali się z Kayax. Są też tacy, którzy ogłosili to publicznie. I nie przez przypadek - kwituje.

Co o tym myślicie?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.