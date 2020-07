TYLKO NA PUDELKU: Menedżerka Karoliny Pisarek zaprzecza, że chce zrobić z niej "nową Wieniawę": "To byłoby UJMUJĄCE!"

Karolina Pisarek od pięciu lat próbuje się przebić do czołówki polskiego show biznesu. Idzie jej to jednak dosyć opornie. Nie pomógł nawet fakt, że zajęła drugie miejsce w Top Model i wygrała program Ameryka Express. Na koncie ma też kilka dużych kampanii reklamowych, ale na łamach mediów gości głównie za sprawą doniesień o jej burzliwym życiu miłosnym.

Skromna Karolina Pisarek: "Wyrosłam na pewną siebie kobietę i jestem otwarta na metamorfozy"

Pisarek jest ponoć bardzo bystra i pracowita, a do tego niezaprzeczalnie piękna, więc teoretycznie nie ma powodu, by miała pozostawać w cieniu sławniejszych koleżanek. Nie brak jednak głosów, że modelka "nie zapada w pamięć".

Nie jest prawdą to, co podaje źródło. Nigdy nie porównuję siebie ani moich klientek do nikogo. To byłoby ujmujące! Nawet w kontekście porównań do tak stylowej gwiazdy, jaką jest Julia Wieniawa - przekonuje kobieta.