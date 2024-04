TYLKO NA PUDELKU: Michał Piróg enigmatycznie odpowiada Dawidowi Wolińskiemu. Rozumiecie coś z tego?

Jak przyszedłem do programu, miałem z nim dużo przygód. Pamiętam słynne wypowiedzi, na które nigdy nie zareagowałem. On wiedział, z kim sypiam, wypowiadał się oficjalnie. I to o wszystkich. Powiedział - co uznałem finalnie za komplement - że "Dawid jest głupiutki jak Paris Hilton i zawsze musi u mnie błyszczeć kryształek". Nikt z nas na to nie reagował, bo uważam, że Michał jest osobą, która potrzebuje dużo empatii, a najmniej jej daje z nas wszystkich. Też mam z tym problem - zaznaczył Woliński.