TYLKO NA PUDELKU: Monika Brodka ma NOWEGO partnera. Wiemy, kim jest. "Na planie HUCZAŁO OD PLOTEK"

Monika Brodka spotyka się z operatorem. Poznali się w pracy

Jak udało się ustalić Pudelkowi, w życiu Brodki znowu pojawił się ktoś wyjątkowy. U boku gwiazdy od niedawna widywany jest cieszący się sporym wzięciem w branży reklamowej operator Mikołaj Syguda . Na stronie Filmpolski.pl możemy wyczytać, że 35-latek pracował też m.in przy głośnej animacji "Chłopi" oraz serialu HBO "Bring back Alice". Podobnie jak to było w przypadku Dzienisa, nowe uczucie Moniki również narodziło się w pracy, tym razem przy nagrywaniu teledysku do piosenki "Myślę sobie, Ż" w gorącym Chile. Mikołaj był odpowiedzialny za zdjęcia do klipu.

Romans, który narodził się podczas zdjęć do klipu, przetrwał także po ich zakończeniu. Syguda jest teraz częstym gościem w mieszkaniu piosenkarki na warszawskiej Saskiej Kępie i kilka razy byli już widziani na mieście podczas wspólnych wyjść. Co więcej, tydzień temu na profilu instagramowym zwyciężczyni "Idola" zagościło zdjęcie splecionych rąk, najpewniej należących do Brodki i jej nowego obiektu westchnień. Zwróciliśmy się do Moniki z prośbą o komentarz w tej sprawie, jednak do tej pory nie doczekaliśmy się od niej odpowiedzi.