TYLKO NA PUDELKU: Natalia Niemen ostro reaguje na na krytykę jej występu w Opolu: "Człowiek dobrze wychowany milczy"

Natalia Niemen zabrała głos w sprawie swojego występu w Opolu

Czytelnicy portali plotkarskich mają takie, a nie inne gusta, a także pewien poziom kultury, który nie pozwala im siedzieć cicho w sytuacjach, kiedy człowiek dobrze wychowany milczy. Jednym podoba się to, innym tamto. I to jest zdrowe i normalne. Chore i nienormalne jest jednak, kiedy człowiek sfrustrowany, zakompleksiony, smutny i przemocowy potrzebuje się wyżyć na kimś, kto nie trafia w jego gust i nazywa to krytyką oraz prawem do opinii - wyznała.