TYLKO NA PUDELKU: Natalia Siwiec KUPIŁA DOM W MEKSYKU!

Od stycznia Natalka nieprzerwanie przebywa w Tulum i nic nie wskazuje na to, by miała wracać do ojczyzny. Jakiś czas temu rezydentka meksykańskiego kurortu, która zdaje się już nie przebierać z bikini, wyznała, że powrót do domu w Warszawie ani się śni także jej trzyletniej córce. Mia ponoć świetnie odnajduje się w "koczowniczym" trybie życia zafundowanym jej przez rodziców.