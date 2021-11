TYLKO NA PUDELKU: Obnosząca się z bogactwem Sylwia Peretti MA DŁUGI?! Były wspólnik oskarża: "Zadłużenie może wynosić 4 MILIONY!". Mamy odpowiedź "Królowej Życia"

Jeden z byłych współpracowników Peretti i Porzuczka właśnie opublikował w sieci oświadczenie, zgodnie z którym ich imponujący na pozór majątek jawi się jako kolos na glinianych nogach. Prezes Fundacji Na Rzecz Perspektywy "CEL" (personalia zachowujemy do własnej wiadomości) zarzuca bohaterom Królowych Życia, że wprowadzili go w błąd, który zachęcił go do wykupienia udziałów w spółce Porzuczka na kwotę 1,5 miliona złotych. Udziałów ostatecznie mu nie przekazano, jednak należności również nadal nie zostały ponoć zwrócone na jego konto.