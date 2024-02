TYLKO NA PUDELKU: Olga Kalicka o nowym filmie, pracy w social mediach, szkole teatralnej i Macieju Musiale: "Zadzwonił do mnie po wywiadzie"

Olga Kalicka o filmie "Dziewczyna influencera". Zdradziła, jak zareagowała na propozycję roli

Pamiętam, jak zadzwonił do mnie reżyser, Szymon Gonera, i zaproponował mi rolę w tym filmie, to powiedział mi o statystykach - że nawet 70 proc. nastolatków w przyszłości chciałoby zostać influencerami. Nie ukrywam, że wtedy mnie to jakoś zatrzymało i miałam takie: "Ok, dobra, wyślij mi ten scenariusz". I to był powód, dla którego postanowiłam, że wezmę udział w tym filmie. Żeby pokazać, że to, co widzimy na ekranach smartfonów, to jest tylko jakiś wybrany fragment rzeczywistości, a po drugiej stronie naprawdę dużo się dzieje - powiedziała Pudelkowi.