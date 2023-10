TYLKO NA PUDELKU: Orlen reaguje na zamieszanie wokół Clout MMA: "Nie zgadzamy się, żeby marka była utożsamiana z takim wydarzeniem"

Vivi 5 godz. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

aha, to teraz w Polsce zamiast zachecac dzieci, zeby chodzily do teatru, do muzeum, czy do planetarium, zeby poszerzaly swoje horyzonty, to serwuje im sie taka rozrywke i to pod egida miasta? Jeszcze niedawno rodzice byli w szoku, po odkryciu Pandoragate w necie, a tutaj prosze, kawa na lawe, nawet sie z tym nie kryja. Dzieci i mlodziez powinny byc chroniona przed czyms takim, bo to nie wplywa korzystnie na ich psychike. Takie beda Rzeczypospolite jak jej mlodziezy chowanie.