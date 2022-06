TYLKO NA PUDELKU. Oto kochanka Filipa Chajzera: znajoma celebrytów, bywalczyni imprez, wspólniczka i była żona projektanta (ZDJĘCIA)

Pudelkowi udało się ustalić, kim jest dziewczyna, która zawróciła w głowie Filipowi. Okazuje się, że jest to Anna M. Jędrzejuk, była żona, a zarazem wspólniczka Rodrigo De La Garzy, znanego w świecie celebrytów projektanta ekskluzywnych garniturów. Oboje są ściśle związani z show biznesem. Do stałych klientów firmy należą m.in. Marcin Prokop, Radosław Majdan, Rafał Zawierucha, Piotr Stramowski, Bartłomiej Misiewicz, Krzysztof Ibisz czy Antek Królikowski, który szedł do ślubu z Joanną Opozdą ubrany od stóp do głów przez projektanta.