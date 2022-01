TYLKO NA PUDELKU: Oto willa w Panamie, w której zamieszkają uczestnicy 5. edycji "Hotelu Paradise"! (ZDJĘCIA)

25 lutego br. wygasa koncesja na nadawanie kanału TVN7. TVN złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wniosek o przedłużenie koncesji dla TVN7, na kolejne 10 lat ponad rok temu, 23 grudnia 2020 r. Stacja spełnia wszelkie wymogi określone prawem, dopełniono także niezbędnych formalności. Mimo to do dzisiaj nie zapadła decyzja o rekoncesji. Bezczynność KRRiT wpływa destabilizująco na cały rynek medialny w Polsce. Działanie regulatora może doprowadzić do zamknięcia TVN7 w formule, która gwarantuje bezpłatny dostęp widzom w całej Polsce. Oznacza to, że Polacy stracą możliwość nieograniczonego korzystania z największego kanału rozrywkowego w naszym kraju.