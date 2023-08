TYLKO NA PUDELKU: Paweł Królikowski miał NIEŚLUBNEGO SYNA! Małgorzata Ostrowska-Królikowska potwierdza

Taka jedna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przynajmniej z szacunkiem wypowiada się o tym dodatkowym synu.U nas było nas 6 to.Duzy majątek, 300 ha ziemi i kilka domów i dużo innych nieruchomości, plus oszczędności kilka mln.Pracowalismy na to całą rodziną, spłacaliśmy gdy była szkoła.Jak już było spłacone, urodziła nam się siostra, kilkanaście lat różnicy od nas.Teraz nagle Tata zmarł.Okazalo się, że mama ma plan żeby cały majątek poszedł na tą najmłodsza a my jesteśmy beznadziejni i płacze i narzeka bo my ja chcemy zniszczyć bo spdkobierstwo musi być przeprowadzone.Rece opadają.Zachowuje się jakbyśmy byli parobkami to pomnożenia majątku, zero życia prywatnego, dopiero po latach ma prawdziwe dziecko.Nie spodziewałam się i jako najstarsza nie umiem się zachować bo wszyscy na wszystkich narzekają i płaczą a ja chciałabym zgody i uczciwości.