TYLKO NA PUDELKU: Piotr Stramowski ma NOWĄ PARTNERKĘ! Wiemy, kim jest jego wybranka (ZDJĘCIA)

Jak udało się nam ustalić, Piotr Stramowski już zaangażował się w związek z nową kobietą. To blondwłosa piękność, z którą aktor dał się przyłapać fotoreporterom na degustacji kebabów . Co ciekawe, Stramowski już niespecjalnie ukrywa się z uczuciem. W poniedziałek postanowił bowiem zareklamować biznes partnerki i publicznie oznaczył jej profil w swojej instagramowej relacji, a ona mu podziękowała.

Okazuje się, że następczynią Katarzyny Warnke jest niejaka Natalia Krakowska. Jeszcze do niedawna zajmowała się scenografią. W swoim dorobku ma współpracę m.in. przy filmie "Fighter", gdzie jedną z głównych ról grał właśnie Piotr Stramowski. Obecnie partnerka aktora próbuje swoich sił w mediach społecznościowych, gdzie promuje się jako neuromentorka i specjalistka w zakresie "neurowellness" i "neuromagic". Dalej z profilu na Instagramie dowiadujemy się, że Natalia "pomaga w łamaniu schematów systemowych dla pełnego życia i prosperującej marki", a także pracuje z klientem "nad zrozumieniem i optymalizacją struktury życiowej, aby była w pełni "nasza" i wspierała nas". Jak udało nam się ustalić, aktor i jego nowa ukochana spędzają razem mnóstwo czasu. Niedawno widziano go, jak po opuszczeniu mieszkania Warnke i odprowadzeniu córki do przedszkola, odbiera Natalię i udają się na wspólny posiłek oraz spacer.