TYLKO NA PUDELKU: Pracownik Polsatu o nowym prezesie: "WIĘZY KRWI musiały wygrać". Wspomniano o atmosferze w stacji

Do pewnych zmian doszło ostatnio nie tylko w Telewizji Polskiej, ale i w Polsacie. W zeszłym tygodniu w oficjalnym komunikacie stacja poinformowała, że na jej najnowszego prezesa wybrano Piotra Żaka. Młodszy syn Zygmunta Solorza-Żaka zastąpił pełniącego funkcję od 2019 roku Stanisława Janowskiego.

Rada nadzorcza uznała, że jest to najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat - czytamy w oświadczeniu.

Należy zaznaczyć, że Piotr już od ośmiu lat należy do Rady Nadzorczej Polsatu, a także jest członkiem rad nadzorczych szeregu innych spółek należących do Grupy Polsat Plus. Ukończył studia ekonomiczne na University of London. Jest też absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jaka atmosfera panuje w Polsacie po zmianie prezesa?

Pudelkowi udało się dotrzeć do osoby z Polsatu, która ujawniła, jaka atmosfera panuje aktualnie wśród pracowników stacji. Okazuje się, że w związku ze zmianą prezesa towarzyszy im pewien niepokój.

Każda zmiana w zarządzie firmy budzi wśród pracowników emocje, bo nigdy nie wiadomo, jak odbije się to na naszym losie. A roszady na tak istotnym stanowisku, jak prezes, to oczywiste nerwy i snucie domysłów, co będzie dalej - relacjonuje w rozmowie z Pudelkiem nasz informator i wyjaśnia, dlaczego stanowisko objął syn Zygmunta.

Poprzedni prezes wprowadził do firmy wiele zmian, miał inną energię i robił rzeczy inaczej niż jego poprzednicy. No ale, w ostatecznym rozrachunku, Polsat to firma rodzinna, więc więzy krwi musiały wygrać - dodało nasze źródło.

Szykują się zmiany w Polsacie? Pracownik stacji zabrał głos

Pracownik Polsatu nie ukrywa, że sytuacja poskutkuje zmianami personalnymi w stacji.

Zmiana na stanowisku prezesa może oznaczać spore zmiany dla gwiazd stacji Zygmunta Solorza. Prezes Janowski, jak każdy jego poprzednik czy każdy dyrektor programowy, miał wśród polsatowskich twarzy swoich ulubieńców. To dawało tym osobom pewne poczucie bezpieczeństwa - wskazuje i sugeruje, że nowy prezes może chcieć zrewolucjonizować Polsat.

Piotr to osoba z innego pokolenia. Choć jest zaangażowany w biznes ojca, to telewizja raczej nie jest jego największą pasją. Od lat prowadzi za to z sukcesami agencję influencer marketingu, więc wszyscy jesteśmy ciekawi, jak będzie chciał połączyć te dwa biznesy.

