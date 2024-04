TYLKO NA PUDELKU: Prawnik Julii Wieniawy rzuca nowe światło na jej rozstanie z Kayaxem? "Jest gotowa na WSZYSTKIE SCENARIUSZE"

Prawnik Julii Wieniawy zabiera głos w sprawie jej rozstania z wytwórnią Kayax

Póki co sama zainteresowana nie odniosła się do tematu współpracy z wytwórnią. W tej sprawie zapowiedziała wydanie "oddzielnego oświadczenia", na które wciąż czekają fani jej muzycznej twórczości. W oczekiwaniu na komunikat Wieniawy postanowiliśmy zwrócić się do prawnika reprezentującego aktorkę z prośbą o komentarz odnośnie zaistniałego incydentu, który skłonił Julię do podjęcia radykalnych kroków. Jak zaznaczył Marcin Marcinkiewicz, jego klientka pierwotnie zamierzała załatwić sprawę polubownie, co - jak sugeruje prawnik - miało zostać jej utrudnione.