TYLKO NA PUDELKU: Prezes firmy kosmetycznej komentuje nagranie Majewskiego: "To bardzo POBUDZONY CZŁOWIEK. Opowiada niestworzone rzeczy"

Nic nie wskazuje na to, by konflikt między Deynn i Majewskim a Tomaszem Masiarkiem, czyli prezesem firmy kosmetycznej Skin79, miał się prędko skończyć. Po głośnym zerwaniu współpracy obydwie strony publicznie się oskarżają, a ranga zarzutów rośnie z każdym kolejnym "oświadczeniem". Majewski zrobił na Instagramie długiego live'a, w którym nie przebierał w słowach i stwierdził, że prezes firmy kosmetycznej próbuje go zniszczyć i, co więcej, namawiał do linczu na Deynn innych celebrytów.