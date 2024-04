TYLKO NA PUDELKU. Rafał Collins jest wściekły po słowach Dagmary Kaźmierskiej o Komendzie: "Powinna być odizolowana"

Mona 1 godz. temu zgłoś do moderacji 181 3 Odpowiedz

Najsmutniejsze, że WCIĄŻ są tacy, którzy jej bronią i to po zapoznaniu się z treścią zeznań. Jedna z obrończyń wręcz uznała zeznania za kłamliwe, bo sądy "zawsze próbują zniszczyć obywateli!", nie mówiąc o tym, że winę za to, co spotkało pokrzywdzone spada właśnie na nie, bo "przecież mogły się do burdelu nie pchać" czy też"wiedziały, co w burdelu się robi a teraz płacz ". Jaką trzeba być amebą, by raz podważać prawdziwość zeznań, dwa zrzucać winę na ofiary a trzy publicznie wyrażać poparcie dla osoby, która powinna gnić za kratami bądź lepiej - życie całe harować na rzecz ofiar, by chociaż nie musiały się martwić o finanse próbując poukładać sobie życie na nowo.