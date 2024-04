TYLKO NA PUDELKU: Rafał Maserak OSCHLE o odejściu Dagmary Kaźmierskiej z "TzG": "Nie będzie dawała pożywki portalom". Jest też komentarz Pavlović

Rafał Maserak reaguje na rezygnację Dagmary Kaźmierskiej

Rafał Maserak w poprzednich edycjach sam przygotowywał uczestników do "Tańca z Gwiazdami". Dziś zasiada za stołem jurorskim i nie był łaskawy wobec Dagmary Kaźmierskiej. Zapytaliśmy go, jak zareagował na decyzję celebrytki o rezygnacji z dalszego udziału w show. Nie obyło się bez drobnej szpileczki.

Nie mi to oceniać. Taką decyzję Dagmara podjęła. Już nie będzie dawała pożywki portalom i innym osobom do tego, żeby o niej pisać. Zdrowie jest najważniejsze, to jest pewnie świadoma jej decyzja i co ja mam komentować? Nic więcej nie mam do powiedzenia - mówi Pudelkowi Rafał Maserak.