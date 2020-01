TYLKO NA PUDELKU: Sara Boruc nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami": "Nie mogłam przyjąć tej propozycji"

Kilka dni temu media plotkarskie zelektryzowała informacja, że Sara Boruc wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" . Piosenkarka byłaby zdecydowanie największą (obok Julii Wieniawy ) gwiazdą show. Niestety, Sara finalnie zdecydowała, że nie weźmie udziału w tanecznym programie. W rozmowie z Pudelkiem wyznała, że chce teraz skupić się na macierzyństwie, choć bardzo cieszy się z zaproszenia do formatu.

"Taniec z Gwiazdami" mam codziennie po 17.00. Bo wtedy Noah jest już zmęczony i muzyka i tańce to jedyne, co pozwala mi dotrwać do 19. Nie mogłam przyjąć tej propozycji - powiedziała nam Sara.