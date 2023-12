TYLKO NA PUDELKU. Sebastian Fabijański TŁUMACZY SIĘ z uderzenia Tomasza Olejnika za kulisami Fame MMA. "To nie był cios w twarz..."

Sebastian Fabijański z pewnością zapamięta miniony sobotni wieczór na długo. Zgodnie z zapowiedzią aktor po raz ostatni wszedł do oktagonu, by stoczyć długo wyczekiwany przez fanów sportów walki pojedynek z Sylwestrem Wardęgą . Ostatecznie rywalizacja odbyła się w duetach, a w zespole 36-latka znalazł się również nieco bardziej doświadczony, choć młodszy zawodnik Tomasz Olejnik .

Sebastian Fabijański mówi o relacjach z Tomaszem Olejnikiem

Pudelek postanowił zasięgnąć opinii u źródła i dowiedzieć się, co tak naprawdę kierowało freakfighterem. Fabijański co prawda nie chciał odpowiedzieć na nasze pytania dotyczące samej gali i zareagować na pojawiającą się w sieci krytykę po rezygnacji ze sparingu, ale bardzo szybko odniósł się do sprawy z Olejnikiem. Okazuje się jednak, że wszystko to tylko... ustawka.