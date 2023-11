TYLKO NA PUDELKU: Karolina Domaradzka ocenia stylizację Anny Lewandowskiej z hiszpańskiej gali: "Nieciekawa i POZBAWIONA OSOBOWOŚCI"

Stylistka gwiazd ocenia stylizację Anny Lewandowskiej z hiszpańskiej gali. Nie jest pod wrażeniem

Domaradzka zwróciła uwagę na fakt, że przy swoich możliwościach Lewandowska mogła wybrać zdecydowanie ciekawszy "look". Przecież nie dość, że trenerka fitness korzysta z pomocy najlepszych stylistów, to jeszcze ma dostęp do najbardziej ekskluzywnych ubrań, jakie tylko można sobie wymarzyć.

Pamiętajmy, że nawet luksusowe domy mody dostosowują się do konkretnej grupy odbiorców - zauważyła Karolina. Poza imponującymi kolekcjami wybiegowymi oferują też tak zwane "zwyklaki" i zdaje się, że Anna postawiła właśnie na jeden z nich. A szkoda, bo Lewandowska dysponuje wszelkimi warunkami potrzebnymi, by w końcu zostać dostrzeżoną przez świat mody . Niestety pomimo bywania na wielu spektakularnych galach oraz eventach, próżno szukać jej stylizacji w zagranicznych rubrykach modowych prezentujących najlepsze stylizacje.

Myślę, że kwestię dopasowywania stylizacji do okazji, a tym bardziej do ubioru męża, należałoby wsadzić między inne archaizmy. Pod tym względem, na światowych czerwonych dywanach, od lat obserwuje się łamanie konwenansów. Look Anny był więc, w odniesieniu do tej filozofii, odpowiedni, szkoda tylko, że na tyle nijaki, by chciano go zapamiętać - dodała na koniec.