TYLKO NA PUDELKU: Tede komentuje materiał TV Republika o sobie. Holecka nazwała go "PSEUDOELITĄ", o zdanie spytano... Najmana i Wujka Samo Zło

O tym, że w części mediów od dawna panuje zasada "jeśli nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam", nie trzeba chyba nikomu przypominać. Środowego wieczoru przekonał się o tym Tede, który niespodziewanie został (anty) bohaterem materiału TV Republika okraszonego złowieszczą belką "Przemysł pogardy nie zna granic". Danuta Holecka, z miną pełną ubolewania, zapowiedziała reportaż następująco:

Czy istnieją granice pogardy, wyszydzania, naśmiewania się? Okazuje się, że dla niektórych nie istnieją. Można na przykład sparodiować program "Jedziemy. Michał Rachoń", ale w taki sposób, aby obrażać ofiary katastrofy smoleńskiej czy wyśmiewać szefa podkomisji, który przyczyny tej katastrofy wyjaśnia. W tym wypadku mówimy o raperze, ale przecież przemysł pogardy stosowany przez pseudoelity to nie jest sprawa nowa.

Tede nowym wrogiem TV Republika? O zdanie zapytano Najmana i Wujka Samo Zło

O co właściwie chodzi? To wyjaśnił autor materiału już na samym początku, przypominając, że niedawno raper w ramach cyklu "Tedenovela" sparodiował program Michała Rachonia, pokazując przed kamerą pudełko z modelem samolotu Tu-154. Uznano to za naśmiewanie się z ofiar katastrofy smoleńskiej, więc wybór pierwszego eksperta, którego zacytowano w reportażu, nie powinien budzić zdziwienia. Antoni Macierewicz, bo oczywiście o nim mowa, twierdził, że wciąż jest atakowany za próby obnażenia prawdy na temat wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Ujawnił nawet, jakoby ktoś proponował pieniądze za to, żeby go uciszyć.

Dalej było jeszcze ciekawiej, bo w sprawę wplątano też Krzysztofa Stanowskiego, który zaangażował Tedego do startującego dziś Kanału Zero. Autor materiału twierdził, że nowopowstały kanał miał zawierać m.in. treści kierowane do odbiorcy konserwatywnego, stąd poproszono dziennikarza o komentarz. Ten jednak nie odpowiadał na telefony i SMS-y, więc zapytano o zdanie... Marcina Najmana. To, że on i Stanowski nie darzą się ogromną sympatią, wiadomo nie od dziś.

Absolutny hipokryta, który dla zasięgów i lajków zrobi wszystko i tyle w tym temacie - pomstował na niego Najman.

W międzyczasie wspomniano jeszcze o innych znanych osobistościach, którym nigdy nie było po drodze z rządem PiS. Mowa o Kubie Wojewódzkim i Macieju Stuhrze, których nawiązania do katastrofy smoleńskiej także wyemitowano na antenie, oczywiście w ramach tego złego przykładu. Zaskoczeniem może być fakt, że tym razem oszczędzono łączenia z "pseudoelitami" Kingi Rusin, co miewało miejsce jeszcze za czasów "dobrej zmiany" w TVP.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Zapytaliśmy o zmiany w TVP. Skrajne opinie Polaków

To jednak wciąż nie koniec, bo skoro zaproszono największego "fana" Stanowskiego, to i Tede musiał jakiegoś mieć. Kolejnym "ekspertem", którego zaproszono do udzielenia komentarza w sprawie, był więc skonfliktowany z raperem Wujek Samo Zło. Ten idealnie dopasował się do konwencji materiału, nazywając Tedego "socjopatą" i zarzucając mu publicznie, że ma "naturę narcystyczną".

Tede ma naturę narcystyczną. Jest takim socjopatą. Dla niego robienie takich programów w internecie to jakaś forma wyżycia się - twierdził z uśmiechem na twarzy.

Warto wspomnieć, że na materiale w programie "Dzisiaj" wcale nie poprzestano. Chwilę po serwisie informacyjnym wyemitowano "Wydanie specjalne", w którym gościem był właśnie Macierewicz. To, o czym rozmawiali, można sobie bez problemu wyobrazić. Na belce umieszczono wówczas napis "Wulgarne szyderstwo "resortowego dziecka" z tragedii smoleńskiej", najwyraźniej nadając Tedemu kolejny przydomek.

Tede komentuje materiał TV Republika o sobie. Wspomniał o "nobilitacji"

Nie pozostało nam więc nic innego, jak poprosić Tedego o komentarz w sprawie. Nowy wróg TV Republika wspomniał w rozmowie z nami, że porównanie "Tedenoveli" i materiału w programie "Dzisiaj" daje dość klarowny obraz tego, co sam chciał przekazać swojej widowni.

Jak ktoś oglądał "Tedenovelę" i obejrzy ten materiał, to sam zrozumie, na czym polegała manipulacja w dawnym TVP Info, przeniesiona teraz do TV Republika. Warto było bronić "wolnych mediów" pod TVP - mówi.

Zapytaliśmy też rapera o to, czy chciałby odnieść się do słów Holeckiej, które padły tuż przed emisją materiału. Ten zapewnia, że traktuje jej osobiste zaangażowanie w sprawę jako formę nobilitacji.

Sam fakt, że ikona propagandy PiS o mnie mówi, jest swego rodzaju nobilitacją.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.