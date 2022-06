TYLKO NA PUDELKU: To koniec marki odzieżowej Maffashion! Celebrytka miała nie dogadywać się ze swoją wspólniczką

Bokm 19 min. temu zgłoś do moderacji 14 5 Odpowiedz

Wczoraj odbierał towar z polskiej fabryki ukrainiec ktory regularnie kupuje towar i wiezie do Charkowa ,na zadane pytanie ale w TV pokazują że tam nic już nie ma to tylko się zdziwił i powiedział że to bzdury ludzie pracują ,fabryki działają, a za towar płacił gotówką i jedyny problem to pełne spichlerze pszenicy która chcą bardzo sprzedać