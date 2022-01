TYLKO NA PUDELKU: TVN realizuje polską wersję "The Masked Singer". Znamy szczegóły NAJBARDZIEJ STRZEŻONEGO projektu stacji

Polskie stacje telewizyjne chętnie podejmują się przenoszenia popularnych zagranicznych formatów na rodzime ekrany. Jeszcze kilka lat temu prym w tej kwestii wiodły programu typu talent shows, a zwłaszcza te skierowane do aspirujących gwiazd sceny. Emitowany przez Polsat "Must be the music" czy "X Factor" produkcji TVN niegdyś cieszyły się sporą popularnością i wylansowały nawet kilku swoich uczestników. Dziś miłośnicy wokalnych zmagań wciąż mogą śledzić m.in. "The Voice of Poland" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Okazuje się jednak, że TVP i Polsat już wkrótce doczeka się na tym polu poważnej konkurencji.