TYLKO NA PUDELKU: TVP odpowiada na zarzuty o ustawienie preselekcji do Eurowizji: "Wybór był transparentny i zgodny z procedurami"

Johnny Manero... 7 min. temu

To już już jakaś paranoja. Drugi dzień i dziesiąty artykuł o niczym. Tragedia narodowa bo nie jedzie Jannnnnnnnnn !? I co by tam Jasiu osiągnął ? Podpowiem, dokładnie nic , czyli to samo co od 20 lat . Natomiast z pewnością Blanka osiagnie lepszy wynik niż ten chłopczyk w dermoszpance.