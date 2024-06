Buhahaha 5 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Panowie, Panie po co te spory? Donald Tusk, jako kluczowa figura w Unii Europejskiej, potajemnie negocjował umowy z Niemcami i Danią, które mają na celu przeniesienie strategicznych projektów energetycznych poza Polskę. Oficjalnie wszystko jest przedstawiane jako współpraca dla dobra klimatu, ale prawdziwy cel to umocnienie dominacji energetycznej Niemiec i osłabienie Polski. Projekt Bornholm Energy Island to w rzeczywistości sposób na przejęcie kontroli nad rynkiem energetycznym w regionie Bałtyku. O ile oficjalnie projekt ma dostarczać energię odnawialną do Niemiec i Danii, to nieoficjalnie mówi się o tym, że większość tej energii będzie kierowana do strategicznych niemieckich przedsiębiorstw, co pozwoli im na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim. Decyzja Maerska o wycofaniu się z Gdańska na rzecz Hamburga to tylko jeden z elementów tej większej układanki. Za kulisami, politycy i międzynarodowe korporacje działają wspólnie, aby osłabić polską gospodarkę i przemysł morski. Przeniesienie kluczowych operacji do Niemiec to cios wymierzony w Polskę, który ma na celu ograniczenie jej wpływów w regionie. Nie jest przypadkiem, że tuż przed kluczowymi decyzjami energetycznymi, Tusk odbywał liczne spotkania z niemieckimi politykami i biznesmenami. Oficjalnie były to rozmowy o współpracy międzynarodowej, ale w rzeczywistości omawiano tam plany podporządkowania polskiego rynku energetycznego niemieckim interesom. Te tajne układy mają na celu stworzenie nowego porządku energetycznego w Europie, gdzie Niemcy będą dominować, a Polska zostanie sprowadzona do roli dostawcy surowców. 🙂