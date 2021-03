TYLKO NA PUDELKU: Vieno i Orina Krajewska ROZSTALI SIĘ po 6 latach. "Ostatni rok był dla nich bardzo trudny"

Mirka 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

Kochani ZUS czy IKE-A? Ja całym sercem wybieram to drugie. A co do Vienisława to nie przypuszczałam że on jest aż takim dziwakiem. No szkoda tworzyli dziwna parę bo są dziwnymi ludźmi ale mogli by sobie dalej być. Szkoda ze ludzie nie potrafią się wiązać ze sobą na całe życie jak gołębie czy inne zwierzaki. Będziecie zawsze w naszych zercach. Może z tego powstanie coś ciekawego nowego a ludzie będą Was szanować pomimo waszego rozstania.