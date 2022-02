TYLKO NA PUDELKU: Widzowie MAJĄ DOŚĆ Katarzyny Cichopek w "Pytaniu na Śniadanie". "Ze wszystkiego się śmieje, nie dostosowuje się do rozmówcy"

Ewa 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

a ja lubie p.Kasie, jest sympatyczna, pogodna optymistycznie nastawiona i to jej zachowanie udziela sie widzom. ludzie sa rozni i nie wszystkim moze sie to podobac co nie znaczy ,ze ma odejsc z programu. bo kolejna tez nie przypadnie do gustu wszystkim. jest takie powiedzenie "jescze sie taki nie urodzil co by kazdemu dogodzil"