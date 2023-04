TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, co dalej z karierą Małgorzaty Tomaszewskiej w "Pytaniu na śniadanie"!

Anna Popek w latach 2004-2016 była jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie". Mimo że kilka lat temu jej przygoda z formatem się zakończyła, to niedawno wyszło na jaw, że prezenterka powraca do śniadaniówki. Na początku kwietnia informowaliśmy, że gwiazda TVP ponownie pojawi się w formacie, tym razem u boku Aleksandra Sikory. Już wtedy zaczęto zastanawiać się, co stanie się z Małgorzatą Tomaszewską, która dotychczas prowadziła program z Sikorą.