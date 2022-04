TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, gdzie teraz mieszka Katarzyna Cichopek. To ona wyprowadziła się od Hakiela... (ZDJĘCIA)

"Super Express" dowiedział się, że jest to prawdą, bowiem to Cichopek wyprowadziła się z domu i zamieszkała "w bardzo ekskluzywnym miejscu na warszawskim Mokotowie". Nam udało się ustalić w tej sprawie nieco więcej. Jak się okazuje, mimo wyprowadzki Kasia nadal nie ma daleko do Marcina. Hakiel pozostał w starym mieszkaniu, a Cichopek wyprowadziła się do ich nowego apartamentu, który jeszcze niedawno wspólnie remontowali. Co ciekawe, to liczące blisko 100 metrów kwadratowych mieszkanie mieści się na tej samej ulicy co lokum, w którym mieszka Hakiel. I tak mimo rozpadu małżeństwa Kasię i Marcina dzieli zaledwie... 400 metrów. Mieszkanie mieści się w prestiżowej lokalizacji - to Mokotów, a konkretniej Sadyba, prestiżowe i drogie osiedle w ramach luksusowej dzielnicy.