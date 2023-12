TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ile dokładnie zarabiała w TVP Beata Tadla! Dostawała mniej niż dziennikarze "dobrej zmiany"

Alf 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No to tak jakby teraz zarabiała że sześćdziesiąt tysięcy biorąc pod uwagę inflację. Jedni i drudzy doili z TVP ile się da. No i jasne dlaczego tak walczą teraz na zabój o ten łup. Jedni i drudzy jak hieny