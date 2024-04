TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kiedy Ola Ciupa ZERWAŁA z Kubańczykiem. "Decyzja była w pełni świadoma"

To Ola podjęła decyzję o rozstaniu. Prowadzili zupełnie inny tryb życia. Było to w połowie lutego. Wtedy Ola poleciała na kilka tygodni do Tajlandii z rodziną. Kuba natomiast wyleciał z kolegami do Marbelli. Gdy wrócił, wziął udział w zagranicznym projekcie z innymi celebrytami. Ola i Kubańczyk i nie byli już wtedy razem. Po rozstaniu nie interesują ją ani imprezy, ani wpadanie w ramiona innego mężczyzny. Decyzja była w pełni świadoma i przemyślana - mówi informator Pudelka.