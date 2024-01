TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, z kim Katarzyna Dowbor poprowadzi "Pytanie na Śniadanie"!

elo 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

on kiedys gadal rano w radiu eska (nie wiem czy teraz tez) razem z Kamą i Jankesem. Nawet miał gadane, ale zazwyczaj nie za mądrze. Jednak tv to nie to samo co radio. on mial taki powolny i znudzony styl mowienia