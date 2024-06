TYLKO NA PUDELKU: Zenek Martyniuk zapytany o KLĘSKĘ Jacka Kurskiego w wyborach! "Nikogo nie wspierałem"

Jacek Kurski powrócił do polityki za sprawą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Podczas pikniku rodzinnego w Wyszkowie walczył o poparcie w swoim okręgu. Wystąpił nawet na scenie z Zenkiem Martyniukiem. Na nic się to zdało, bo odniósł porażkę. Jak skomentował to artysta disco polo?