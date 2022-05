TYLKO NA PUDELKU: Zmiany w jury "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Pojawi się NOWE NAZWISKO

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

W nadchodzącej 17. edycji nie zobaczymy już Krzysztofa Cugowskiego, który dołączył do obsady całkiem niedawno. Zastąpi go znany i lubiany... Robert Janowski. Przypomnijmy, że prezenter zwyciężył piętnasty sezon "TTBZ", a później pojawiał się w show gościnnie. W ostatniej edycji muzycznego programu Polsatu zasiadł nawet w jury, by zastąpić Michała Wiśniewskiego, który miał wtedy inne zobowiązania zawodowe. Janowski ma więc już pewne doświadczenie w tej roli...