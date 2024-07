TYLKO NA PUDELKU: Zmiany w obsadzie "M jak miłość". Wiemy, co dalej z Katarzyną Cichopek. Przesądzone są także losy Kalskiej i Józefowicza

W odcinkach, które widzowie zobaczyli przed wakacjami, byli małżonkowie zaczęli układać sobie życie z innymi partnerami. Jakie było zdziwienie fanów, gdy zobaczyli kulisy nagrywania czołówki do nowego sezonu. Zniknęła z niej... Adriana Kalska. Wywołało to lawinę spekulacji i pytań o jej dalszą przyszłość w "M jak miłość". Jak dowiedział się Pudelek - jest ona niezagrożona.

Józefowicz znika z "M jak miłość". "Nie wróci do Polski"

Mniej szczęścia miał Jakub Józefowicz , syn Janusza Józefowicza. Chłopak dołączył do obsady jako Łukasz - syn Marty granej przez Dominikę Ostałowską . Jego bohater w poprzednim sezonie wyjechał do Włoch razem z ukochaną i dzieckiem. Do kraju już nie wróci.

Józefowicz nie pojawiał się już w ostatnich odcinkach. I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. On i jego serialowa partnerka, czyli Alżbeta Lenska nie są obecni w scenariuszu. Wyjechali i nie wrócą do Polski w najbliższych miesiącach - dodaje nasze źródło.