TYLKO NA PUDELKU: Znamy DRUGĄ uczestniczkę 11. edycji "Tańca z Gwiazdami"!

O dziwo, mimo wieloletniej emisji, "Taniec z gwiazdami" wciąż cieszy się niebywałą popularnością . Choć z edycji na edycję w programie pojawia się coraz mniej celebrytów , a raczej pretendenci do tego miana , to widzowie i tak niezmiennie zasiadają przed telewizorami, aby obejrzeć popisy swoich faworytów.

Jako że ostatnia, 10. odsłona "tanecznego" show również przyniosła Polsatowi spore zyski, stacja po raz kolejny zdecydowała się zrzeszyć łaknących uwagi prominentów do programu "Dancing with the Stars", który - jak co roku - będzie jednym z najmocniejszych punktów ich wiosennej ramówki.