TYLKO NA PUDELKU: Znamy kulisy rozstania Anny Wendzikowskiej z Janem Bazylem. "Nie miała w nim oparcia"

Przyjaciele Ani od początku nie wierzyli za bardzo w ten związek. Ona nie miała w nim oparcia, musiała sama walczyć z prozą życia , a przy dwójce małych dzieci nie jest to łatwe - mówi osoba z otoczenia celebrytki. Podróże czy egzotyczne wycieczki, w które razem wyruszali, to tylko część rzeczywistości. Niestety, w realnym życiu Ania nie miała w Janie prawdziwego partnera, a jedynie kogoś, kto dobrze się przy niej bawił - dodaje nasze źródło.

Nasz informator podkreślił również, że nie jest to pierwszy raz, kiedy dziennikarka zderzyła się z perspektywą samodzielnego wychowywania córek.

Trzy tygodnie po urodzeniu drugiej córki również przez kilka miesięcy radziła sobie w pojedynkę. Właściwie to już wtedy Ania zdawała sobie sprawę, że w kryzysie może liczyć tylko na siebie - słyszymy. Mimo wszystko jest to dla niej trudny i bolesny czas, bo została sama z dziewczynkami. Ale jest przekonana, że zrobiła wszystko, co mogła, aby uratować rodzinę. Niestety, tym razem się nie udało.