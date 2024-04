TYLKO NA PUDELKU. Znamy kulisy zwolnienia Aleksandra Sikory z TVP. "Zależało mu na szybkim dogadaniu się"

Aleksander Sikora oficjalnie zwolniony z TVP

Zatem kilka słów o tym, co tu i teraz(?), bo wiele osób troskliwie zadaje mi to pytanie. Zakończyła się moja współpraca z Telewizją Polską. Telewizją, w której spełniły się moje najskrytsze marzenia, dojrzałem zawodowo, poznałem wspaniałych i wybitnych w swoim fachu ludzi, nawiązałem przyjaźnie, odwiedziłem miejsca, gdzie nie sięgała nawet moja wyobraźnia i co najważniejsze - Telewizją, w której byłem DZIĘKI WAM DRODZY WIDZOWIE! Tak, zgadza się, jesteście najlepsi. Za każde wspólne wczoraj, dziś i jutro, po prostu, z całego serca. DZIĘKUJĘ! I jak to się mówi, będąc na szklanym ekranie? Do zobaczenia! - czytamy na profilu dziennikarza.