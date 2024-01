TYLKO NA PUDELKU: Znamy NOWYCH jurorów "Tańca z Gwiazdami"!

"Taniec z Gwiazdami". Znamy nowych jurorów

Iwona to symbol polskiego "Tańca z Gwiazdami", więc Edward nie wyobrażał sobie, że mogło jej zabraknąć w jury - przekazuje nasz informator. Rafał to kolejna legenda tanecznego show, ale Miszczak nie od razu dał się namówić na obsadzenie go w roli jurora. Na castingu u nas "Maser" pozamiatał jednak konkurencję. Ewa Kasprzyk to niezaprzeczalna ikona polskiego kina. W dodatku zawsze mówi to, co myśli i ma ogromny dystans do siebie i innych. Sama "Tańca" wprawdzie nie wygrała, ale w swojej edycji zajęła wysokie, czwarte miejsce. W Polsacie wierzą, że aktorka będzie umiała świetnie zrozumieć emocje targające uczestnikami i udzielić im cennych rad.