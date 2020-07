TYLKO NA PUDELKU: Znamy PŁEĆ trzeciego dziecka Oli i Michała Żebrowskich! "Już wybierają imię"

Michał Żebrowski w 2009 roku poślubił młodszą od siebie o 15 lat Aleksandrę Adamczyk (obecnie Żebrowską). Para uchodzi za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w show biznesie. Doczekali się już dwójki dzieci, 7-letniego Henia i 10-letniego Franciszka. Jakiś czas temu Ola Żebrowska ogłosiła, że rodzinka się powiększy , co fani przyjęli z wielkim entuzjazmem. Celebrytka wyznała ostatnio na Instagramie, że wraz z Michałem spodziewają się kolejnego chłopca . Jak donosi nasze źródło, para wstępnie wybrała już imię dla synka.

Michał i Ola będą mieć syna. Zrobili kolejne USG, które to potwierdziło. Już wybierają dla malucha imię. Ma być tradycyjne i piękne. Pod uwagę biorą Antoni i Ryszard. To prawda, marzyli o córeczce, ale gdy okazało się, że będą mieć chłopca i tak byli przeszczęśliwi - zdradza nam znajoma pary.

Ciąża Oli nie należała do najłatwiejszych, więc fakt, że to już końcówka i wszystko jest w porządku, cieszy tym bardziej. Michał jak na razie nie zamierza otwierać teatru, choć rząd znosi obostrzenia dotyczące widzów od 21 lipca. Na ten moment najważniejsza jest dla niego rodzina i to przy niej chce spędzić najbliższe tygodnie - dodaje.