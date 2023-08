TYLKO NA PUDELKU: Związek (?) Sebastiana Fabijańskiego i Anny Markowskiej wkroczył na NOWY POZIOM. To "ta jedyna"? "POZNAŁA BASTKA"

aaa 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Z Wojewodzkim to widać Markowska się ustawiala a on jej robil zdjęcia niby pod prysznicem z golym tylkiem ze niby jego laska gra pozorow wlasnie widać jaki to "związek" a teraz kolejna ustawka z mediami tylko juz z mlodszym i musi mieć hajs i medialnym być żeby Anka się zaintersowala. Obowiazkowo celebyta. No i fotki muszą być USTAWIONE.