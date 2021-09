Tymczasem dziennikarz Marcin Dobski podrywa (?) dziewczynę: "Jakie lubisz fiu*y? Najlepiej, gdybyś przed seksem więcej wypiła, możesz być nawet pijana"

wwww 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oto właśnie konserwatywni mężczyźni. Tacy konserwatyści czasem nawet wprost doradzają, że można wszystko robić, byle nie publicznie. Dziwią się, że homoseksualiści, którzy się kochają chcą być publicznie parą. Taki konserwatysta w prywatnej rozmowie powie, że on też z mężczyznami to robił, ale po kryjomu i krzywda mu się nie stała, więc nie widzi powodu dla którego ma być prawo do formalnego związku osób homo. W swoich kontaktach z ludźmi widzą tylko seks. Nie wiedzą co to miłość, więc doradzają, by ukrywać co się robi. Stałą kobietę mają ze względów wizerunkowych, bo to dobrze wygląda jak mężczyzna ma jedną, stałą kobietę, a najlepiej żonę.