Tymczasem w "DDTVN": Krupińska i Michałowski wywijają na scenie z Bartkiem Wroną... Bardzo się zmienił od czasów Just 5? (FOTO)

Nie macie wrażenia, że te śniadaniówki to jest taki cringe jakiego świat nie widział? W ogóle telewizja to jest totalny przeżytek. Z każdym rokiem upewniam się, że brak telewizora w domu to najlepsza decyzja ever. Telewizja ogłupia to nie mit, to fakt.